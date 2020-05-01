هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 08:16 ص

امرأة تضع كمامة وقائية في طريق خالية ببالما دي مايوركا، إسبانيا، 10 نيسان/ابريل 2020.

أعلنت الحكومة الاسبانية الجمعة أنها تتوقع أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي انكماشا بنسبة 9,2 بالمئة وعجزا يبلغ 10,34 بالمئة في 2020 وارتفاع معدل البطالة إلى 19 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كورونا.

وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ناديا كالفينيو في مؤتمر صحافي إن الحكومة تتوقع في التقدرات التي أرسلتها إلى المفوضية الأوروبية أن ينتقل إجمالي الناتج الداخلي من نمو نسبته 2 بالمئة في 2019، إلى انكماش بنسبة 9,2 بالمئة في نهاية 2019.

وأشارت إلى أن تقديرات الحكومة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة من 13,8 بالمئة في 2019 إلى 19 بالمئة في 2020.

من جهتها، قالت وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو إن الحكومة تتوقع انفجارا في عجزها الميزاني الذي سيبلغ 10,34 بالمئة في 2020، مقابل 8,2 بالمئة في 2019.

وبعدما وصفت العجز بأنه "الأكبر منذ 2012"، قالت مونتيرو إن الحكومة ستواجه تراجعا في وارداتها بالتزامن مع زيادة في نفقاتها.

وإسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة هي البلد الرابع الأكثر تضرراً في العالم من الوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا. وقد سجلت فيها 24 ألفا و543 وفاة بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 212 ألفا و126 وفق آخر تعداد الخميس.

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