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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يونيو, 2016 12:17 م 29 يونيو 2016 - آخر تحديث - 12:17

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان (afp_tickers)