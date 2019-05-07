هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 02:24 م

العلم البريطاني فوق مقر البرلمان فيما متظاهرون يرفون أعلام الاتحاد الأوروبي في وسط لندن في 5 نيسان/أبريل 2019

أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار/مايو، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق بريكست.

وتابع "نظراً للوقت القصير المتبقي...لن يكون ممكناً للأسف إنهاء عملية (بريكست) قبل الموعد المحدد قانونياً لانتخابات البرلمان الأوروبي"، وذلك في حديث تلفزيوني.

وبعد إرجاء موعد بريكست مرتين، كانت الحكومة البريطانية تأمل إقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع حتى تتجنب المشاركة في هذه الانتخابات.

وقال ليدينغتون "أملنا حقاً أن نتمكن من تنظيم خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لاتفاق، حتى لا نضطر إلى إجراء هذه الانتخابات".

وأضاف أن الحكومة تضاعف "الجهود والمحادثات مع النواب من كل الأحزاب حتى نضمن أن إرجاء بريكست لن يطول أكثر".

وأكد "لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب الأوروبيون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمر قبل عطلة الصيف".

ويعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته الأولى في تموز/يوليو، ويبدأ البرلمان البريطاني عطلته الصيفية في 20 تموز/يوليو.

وتابع "هذا يعني بذل الجهود والعمل بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من معسكري البقاء والخروج".

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