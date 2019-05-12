هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 07:03 م

رئيس الحكومة البولندية اليمينية ياروسلاف كاتشينكسي في العاصمة وارسو في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2018.

تعهد رئيس الحكومة البولندية اليمينية ياروسلاف كاتشينكسي الاحد القضاء على الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال بعدما كشف فيلم وثائقي انتشار هذه الظاهرة في البلد الكاثوليكي.

وقال زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم "اولئك الذين تم ائتمانهم على الأطفال ستتم معاقبتهم بشكل خاص (بسبب الاعتداءات الجنسية)، وهذا ينطبق بالطبع على الكهنة ولكن أيضا على الجميع وبينهم ... مشاهير معروفون".

ويواجه المدانون باعتداءات جنسية على أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما عقوبة السجن 12 عاما.

ولم يفصح كاتشينكسي، الذي ينظر إليه باعتباره صانع القرار الرئيسي في البلاد، عن مزيد من التفاصيل عن أحكام أو إجراءات جديدة ممكنة، كما لم يوضح أي مشاهير كان يشير إليهم تحديدا.

وكان الزعيم البولندي يتحدث في اطار حملة انتخابات البرلمان الاوروبي المقررة في 26 ايار/مايو الجاري والتي يقود فيها حزبه حملة ضد حقوق المثليين ويتهم خصومه بمهاجمة الكنيسة الكاثوليكية.

وتأتي هذه التصريحات غداة نشر الصحافي البولندي المستقل توماسز سيكيليسكي فيلما وثائقيا بعنوان "لا تفصح" عن انتهاكات جنسية قام بها كهنة، وشوهد الفيلم أكثر من أربعة ملايين مرة في اقل من 24 ساعة منذ نشره على موقع يوتيوب.

ويتضمن الفيلم الذي تبلغ مدته دقيقتين مقاطع مصورة بكاميرات خفية لضحايا اضحوا الآن كبارا يواجهون كهنة تقدموا في السن بخصوص اعتداءات تعرضوا لها قبل عقود.

واقر كثير من الكهنة بما ارتبكوه واعتذروا عنه، وقد عرضوا تعويضات مالية أحيانا.

كما عرض الفيلم الوثائقي كيف أن رجال الدين المتهمين او المدانين بانتهاكات ضد الاطفال ينقلون الى كنائس أخرى حيث يواصلون اداء مهامهم بما في ذلك التعامل مع أطفال.

بدوره، قال رئيس أساقفة بولندا ووجسيتش بولاك في بيان "اعتذر عن كل جرح اصيب به المؤمنون"، متعهدا فعل كل شيء لمساعدة الضحايا.

ورحّب زعيم المعارضة الليبرالية غرزيغورز شيتينا بتعهد بولاك لكّنه قال إنّ الكنيسة عجزت عن مواجهة الانتهاكات الجنسية "في شكل واضح" و"الدولة فقط سيكون بوسعها أن تكون فعّالة" في هذه المسألة.

والخميس، اصدر البابا فرنسيس قانونا يتسم بمزيد من التشدد ويرغم الكهنة والرهبان والراهبات على الابلاغ عن اي شبهة باعتداء جنسي او تحرش، وكذلك عن اي تغاض من مسؤولي الكنيسة عن هذه الأفعال.

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