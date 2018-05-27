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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 07:36 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:36

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو ان حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون تناضل من اجل "حقوق الفقراء" الذين "من دون شك لم يقترعوا في الانتخابات الاخيرة"، وذلك في مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وكتب غريفو في مقاله "في بلاد حقوق الانسان نضع في صلب نضالنا حقوق الفقراء. هؤلاء من دون شك لم يقترعوا في الانتخابات الاخيرة. لكننا نناضل من اجلهم".

واستنكر غريفو المقرب من الرئيس الفرنسي في مقاله "انهيار نموذجنا الاجتماعي" الذي اعتبر انه "يساعد على البقاء على قيد الحياة بدلا من تحمل تكاليف العيش"، وسياسات "تقتصر على شراء السلم الاجتماعي عبر تقديم المساعدات، والاعانات المالية، والتسويات".

وتطرق غريفو في مقاله الى "مئة الف طالب يخرجون سنويا من نظامنا التعليمي من دون نيل شهادة"، و"تفشي البطالة"، و"تسعة ملايين فقير بينهم ثلاثة ملايين طفل واربعة ملايين يعيشون في مساكن غير مستوفية الشروط، ومتوسط عمر متوقع ادنى من عشر سنوات للاشد فقرا".

وكتب غريفو ان الطبقة السياسية السابقة أهملت مكافحة الفقر معتبرة انه "استثمار انتخابي سيء جدا". وتابع غريفو ان "اخراج الاكثر عوزا من الاوضاع التي يعانونها يستغرق وقتا، سنوات، واحيانا جيلا كاملا"، وان "الاحياء الاكثر فقرا تشهد اعلى نسبة امتناع عن التصويت".

واضاف "لمن يهاجمون الحكومة في الشأن الاجتماعي ويطالبونها بالانفاق من اجل معالجة اعراض التململ الاجتماعي اقول إننا نعالج عدم المساواة من جذورها. دعونا لا نراهن على الانتخابات المقبلة بل على الجيل المقبل".

وانتقد نواب في المعارضة اليسارية تعبير "الفقراء"، كذلك انتقد النائب في حزب "فرنسا المتمردة" ادريان كاتين التعبير بقوله "الهدايا للاثرياء، ضرب قانون العمل، الانتقاء في الجامعات... هذا كله من اجل +الفقراء+".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب