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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 07:55 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:55

الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)