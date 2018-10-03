هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 12:54 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:54

شبان يمنيون يلوحون بإشارة النصر خلال تظاهرهم احتجاجاً على غلاء الأسعار في عدن في 5 أيلول/سبتمبر 2018

حذرت الحكومة اليمنية الاربعاء من أي أعمال شغب بعدما دعا الانفصاليون في جنوب اليمن سكان هذه المناطق إلى دعم "انتفاضة شعبية" ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مع تصاعد التظاهرات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان أن "محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة للسياسات الكارثية" التي تنتهجها حكومة هادي.

وأتهم البيان الحكومة بالعبث والفساد معربا عن دعمه "لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء" مشددا على ضرورة أن تكون "سلمية".

وطالب المجلس اليمنيين بأن "يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة ويمنعوا المندسين الذين سيسعون الى إثارة الفوضى والتخريب" معربا عن أمله في الحصول على دعم من التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد.

وأعتبر المجلس أن الحصول على دعم سيؤدي إلى "اتخاذ الاجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب وتأمين حل عادل"، اي إقامة دولة مستقلة في الجنوب.

وتأتي هذه الدعوة بينما يشهد جنوب اليمن احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ودعا مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المجلس الانتقالي إلى "الاتجاه الى العمل السياسي والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية".

وحث مجلس الوزراء في بيان "الاحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاجتماعية وجماهير الشعب على رفض الأعمال التخريبية والفوضية والدعوات المناطقية، التي يدعو لها البعض لتقويض الدولة ومساعي تطبيع الحياة، كما شدد على توحيد الصفوف للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".

وحذر من أن "أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني".

ويشهد هذا البلد منذ العام 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

والجنوب هو المقر الموقت للحكومة لكنه موئل الحركة الانفصالية في الوقت نفسه.

واندلعت مواجهات دامية في كانون الثاني/يناير بين انفصاليين جنوبيين والقوات الموالية لهادي في عدن من أجل السيطرة على المدينة.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990 ابان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي بقي في السلطة حتى 2012.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب