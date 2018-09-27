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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 08:23 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:23

مقاتلون حوثيون يتفقدون الدمار الذي سبّبته غارة جوية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في صنعاء في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017.

أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها.

وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء إنها ترفض التمديد لان خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها ب "غض الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.

وأكدت الحكومة اليمنية رفضها ل "فرض آليات تنتقص من سيادتها".

وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي تحتاج لإذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.

دعا المحققون الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع "المقلق للغاية" في اليمن.

وقدم المحققون، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا "جرائم حرب".

وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما يسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، أنه "في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات".

وقال للمجلس إن "الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق".

وتدخّل التحالف في اليمن دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف آخرون بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب