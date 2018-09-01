هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 01:29 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:29

نازحون من منطقة حيران المجاورة للسعودية في محافظة حجة في شمال اليمن في 30 اب/اغسطس 2018

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني السبت ان حكومته ستسعى خلال محادثات السلام المقررة في جنيف الاسبوع المقبل الى دفع عملية بناء الثقة مع المتمردين قدما.

وأكد اليماني خلال لقاء في الرياض مع مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث ان الوفد الحكومي اكمل استعداداته للمشاركة في هذه المحادثات، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأوضح أن الحكومة "ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة وأهمها اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول الاغاثة الانسانية وحل إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية".

وتابع ان الحكومة "مستمرة في دعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام حرصا منها على وضع حد للمأساة التي تسبب بها الانقلاب المدعوم ايرانيا".

وقال اليماني "وفد الحكومة جاهز للذهاب الى جولة المشاورات".

وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الامن الدولي في آب/اغسطس الماضي أنّ الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتحاربين في هذا البلد إلى جنيف في 6 أيلول/سبتمبر، للبحث في إطار عمل لمفاوضات سلام.

وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية بعيد اعلان غريفيث ان السلطة المعترف بها دوليا ستشارك رغم انها "غير متفائلة" بالنتائج. كما أعلن المتمردون الحوثيون انهم لا يمانعون الحضور، رغم تشكيكهم في جدية هذه المشاورات.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ اطلاق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه مدينة الحديدة على البحر الاحمر، بقيادة الإمارات وبمشاركة قوات موالية للحكومة.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب