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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 02:45 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:45

شعار حلف شمال الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل (afp_tickers)