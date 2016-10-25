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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2016 12:49 م 25 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 12:49

وطائرات اواكس مزودة باجهزة رادار قوية تتيح لها مراقبة الاجواء على بعد مئات الكيلومترات، كما يمكن ان تكون مراكز قيادة لتنسيق القصف الجوي وغيره من العمليات

اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء ان طائرات اواكس الاستطلاعية التابعة للحلف قامت باول مهمة لها دعما للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي تموز/يوليو الماضي وافق قادة الدول الاعضاء في الحلف على استخدام طائرات اواكس بعد ان ضغطت واشنطن بشدة على الحلف لتقديم بادرة ملموسة للمساعدة في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل ان "الحلف نفسه يقدم الان دعما مباشرا بطائرات اواكس الاستطلاعية" مشيرا الى ان اول الطلعات جرت في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر.

واضاف في مقر الحلف قبل اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الاعضاء فيه يستمر يومين في بروكسل، ان الحلف "ملتزم بدعم عمليات التحالف لهزم تنظيم الدولة الاسلامية بشكل نهائي".

وتشارك جميع دول الحلف الاطلسي ال28 في التحالف ضد التنظيم الجهادي، الا ان بعضا منها ترددت في مشاركة التحالف مباشرة في النزاع في سوريا، ولذلك فقد اقتصرت طلاعات الطائرات على التحليق في الاجواء الدولية او فوق اجواء تركيا، العضو في الحلف، من حيث يمكنها القيام بعمليات استطلاع في سوريا والعراق.

وقال ستولتنبرغ انه رغم انه لا يستطيع الافصاح عن دور تلك الطائرات بدقة الا انها "لن تشارك في العمليات القتالية".

وطائرات اواكس هي من بين المعدات القليلة التي يملكها الحلف، اذ ان معظم المعدات العسكرية تعود الى دول الحلف منفردة.

وطائرات اواكس مزودة باجهزة رادار قوية تتيح لها مراقبة الاجواء على بعد مئات الكيلومترات، كما يمكن ان تكون مراكز قيادة لتنسيق القصف الجوي وغيره من العمليات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب