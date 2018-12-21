الحلف الاطلسي يؤكد مواصلة مهمته في أفغانستان بعد إعلان الانسحاب الاميركي

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 11:14 ص

عناصر أمن أفغان يفتشون المارة أمام حاجز في غزنة في 29 تشرين الاول/اكتوبر.

اكد حلف شمال الاطلسي الجمعة انه سيواصل مهمته في أفغانستان بعد الاعلان أن عددا "مهما" من القوات الاميركية المنتشرة في هذا البلد سيتم سحبهم.

ورفضت متحدثة باسم الحلف التعليق مباشرة على القرار الاميركي، لكنها ذكرت بان الحلف كرر خلال اجتماع عقد اخيرا لوزراء خارجية الدول الاعضاء التزامه "ضمان امن واستقرار افغانستان على المدى البعيد".

وقالت المتحدثة وانا لونغيسكو "إن التزامنا مهم لضمان الا تتحول افغانستان ابدا مركزا للارهابيين الدوليين الذين يهددوننا في بلداننا".

ويشكل قسما من القوات الاميركية جزءا من مهمة الاطلسي التي تدرب وتقدم المشورة الى القوات الافغانية في معركتها ضد متمردي طالبان، فيما ينفذ قسم آخر عمليات منفصلة في اطار مكافحة الارهاب.

وذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ان قرار الانسحاب سيشمل نحو سبعة الاف من 14 الف جندي اميركي ينتشرون في افغانستان.

الى ذلك، اشادت المتحدثة بوزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الذي قدم استقالته الخميس لعدم موافقته على استراتيجية البيت الابيض الجديدة في سوريا وافغانستان، واعتبرت ان ماتيس اضطلع بدور رئيسي "للحفاظ على الحلف قويا ومستعدا لخوض التحديات الامنية التي نواجهها (...) انه شخصية محترمة الى حد بعيد كجندي ودبلوماسي".

وعلق الخبير يان ليسر أن على الحلفاء الاوروبيين الا يفاجأوا بالقرار الاميركي حول افغانستان، وقال لفرانس برس "بصراحة شديدة، العديد من دول الحلف موجودة هناك لان الولايات المتحدة ضغطت عليها من اجل ذلك، ولو كان القرار يعود اليها لكانت انسحبت على الارجح".

وأضاف أن استقالة ماتيس "ستزيد من قلق الاوروبيين حيال مستقبل الاستراتيجية الاميركية في اوروبا وخارجها، كما في سوريا مثلا"، ملاحظا ان وزير الدفاع كان يعتبر احد "أركان" ادارة ترامب.

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