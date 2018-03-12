الحمد الله يتوجه الثلاثاء الى غزة لافتتاح محطة لمعالجة الصرف الصحي (ناطق)
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تلوث مياه الشاطىء بالصرف الصحي على شاطىء مدينة غزة(afp_tickers)
اعلن الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطيني ان رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيتوجه الى قطاع غزة الثلاثاء لافتتاح محطة معالجة المياه العادمة في شمال القطاع.
وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "سيصل غدا الثلاثاء الى غزة برفقة اللواء ماجد فرج لافتتاح محطة معالجة المياه المبتذلة".
من ناحيته قال مصدر في الحكومة ان الحمد الله "سيجري لقاء مع قيادة حركة حماس لبحث جدي حول دفع المصالحة وتمكين كامل للحكومة في قطاع غزة لخطورة الاوضاع الحالية وذلك قبل التوجه وفد السلطة الفلسطينية الى روما للمشاركة في مؤتمر دعم الانروا" في 15 آذار/مارس في روما.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة "بانتظار موافقة حماس على تسليم كامل للجباية والمعابر والقضاء والشرطة بما يضمن تسلم الحكومة لكافة مسؤولياتها في القطاع بشكل طبيعي وقانوني"، مبينا ان "هذه خطوة ستؤدي الى تنظيم الوضع الحكومي واستيعاب حوالي عشرين الف موظف مدني بينهم عناصر الشرطة المدنية".
زار الحمد الله غزة في كانون الاول/ديسمبر، اثر اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع في القاهرة في اكتوبر/تشرين الاول.
ويتواجد وفد من المخابرات العامة المصرية في غزة منذ أكثر من أسبوعين للمتابعة مع حماس وفتح بشأن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في القطاع الفقير والمحاصر.
توجد في غزة عدة مشاريع صغيرة لمعالجة مياه الصرف لكن المشروع الجديد يعد حاسماً في حل جزء من مشكلة الصرف الصحي المتفاقمة في شمال القطاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب