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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 11:10 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:10

اتهم المتمردون الحوثيون الثلاثاء المجتمع الدولي بالتواطؤ مع ما وصفوه ب"إرهاب" السعودية وحلفائها الذين استأنفوا هجومهم قبل يوم على مدينة الُحديدة (غرب) التي تصل المساعدات الإنسانية من مرفأها الاستراتيجي.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية في اليمن "تم استهداف مخازن الغذاء العالمي اليوم (الاثنين) بالحديدة في مؤشر لتنفيذ خطة دول العدوان الامريكي السعودي الاماراتي وحلفائه بجعل المخازن والصوامع والاحياء المكتظة بالسكان اهدافا مشروعة لعملياتها الارهابية".

وتابع الحوثي على تويتر أن "التسامح الدولي مع إرهاب هذا العدوان شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد وتخطيط كما هو حاصل".

وفي رسالة منفصلة، قال الحوثي "لا قلق على الاطلاق ما دام أبناء الجمهورية اليمنية متحركين للدفاع عن وطنهم في كل الجبهات".

وكان مسؤولون في التحالف العسكري في اليمن أعلنوا الإثنين استئناف العملية الهادفة الى السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الذي يشكل نقطة الدخول الرئيسية للواردات والمساعدات الإنسانية الدولية.

وكانت القوات الحكومية أطلقت حملتها العسكرية بدعم من التحالف في حزيران/يونيو الماضي، وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم البري على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبةً بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.

وفشلت محاولة الامم المتحدة عقد مشاورات سياسية غير مباشرة بين أطراف النزاع في جنيف في الاسبوع الاول من الشهر الحالي بعدما رفض المتمردون المدعومون من ايران مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة اليها على اعتبار ان التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.

وتدخّل التحالف في اليمن دعماً للقوات الحكومية في آذار/مارس 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 56 ألف آخرون بجروح في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب