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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 09:01 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:01

يمنيون يمنيون يحاولون انتشال مساعدات انسانية من مركز تعرض لقصف قوات التحالف بقيادة السعودية في 23 كانون الاول/ديسمبر في الحديدة اخراج مساعدات انسانية من مركز تعرض لقصف قوات التحالف بقيادة السعودية في 23 كانون الاول/ديسمبر في الحديدة

أكد زعيم المتمردين في اليمن عبد الملك الحوثي أن الحوثيين قادرون على افشال أي عملية عسكرية قد يشنّها التحالف بقيادة السعودية على جنوب ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني بثّته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين ليل الأحد الإثنين، "شعبنا اليمني اليوم سيقف بكل صمود وثبات لدعم هذه المعركة والتصدي للعدوان في الساحل" الغربي اليمني.

وأضاف أن "المعتدي (...) يستطيع أن يفتح له معركة هناك (في الحديدة) لكنه يستحيل عليه أن يتمكن من حسم هذه المعركة"، معتبرا أنه "إذا نجح بفعل الغطاء الجوي وبفعل قوته العسكرية من خلال المدرعات أن يحدث اختراقا إلى منطقة هنا أو إلى منطقة هناك، يمكن أن يطوق هذا الاختراق وأن يواجه".

وجمعت الامارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن، ثلاث قوى غير متجانسة ضمن قوة واحدة تحت مسمى "المقاومة اليمنية" من أجل شن العملية في الساحل الغربي في اليمن باتجاه مدينة الحديدة.

وتهدف هذه العملية الى التقدم في اتجاه ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين. ويرى التحالف في هذا الميناء منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.

ويؤكد التحالف أن قواته تتقدم في اتجاه الحديدة، رغم حقول الألغام التي زرعها المتمردون.

ويخشى المجتمع الدولي ان تتأثر وتيرة وصول المساعدات الى اليمن عبر ميناء

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين.

ومذاك، قُتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي هذا الاتهام.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب