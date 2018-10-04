الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي بشأن اختفاء الصحافي جمال خاشقجي
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العلم السعودي يرفرف فوق القنصلية السعودية في اسطنبول في 4 تشرين الأول/اكتوبر 2018(afp_tickers)
استدعت الخارجية التركية الأربعاء السفير السعودي في تركيا بعد فقدان أثر الصحافي جمال خاشقجي الذي عرف بكتابة مقالات تنتقد الرياض، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي الخميس.
وقال المصدر الدبلوماسي ووكالة انباء الاناضول الحكومية ان نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران استقبل بعد ظهر الأربعاء السفير السعودي في مبنى الوزارة.
توجه جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" إلى القنصلية السعودية الثلاثاء لتسلم أوراق رسمية من أجل اتمام زواجه ولم يظهر منذ ذلك الحين.
وأعلنت خطيبته التركية أنه مفقود عندما لم يخرج من السفارة بعد ظهر الثلاثاء. وكان خاشقجي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ العام الماضي لتجنب احتمال اعتقاله.
وادلت انقرة والرياض بروايتين مختلفتين عن ظروف اختفائه.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الاربعاء للصحافيين "بحسب المعلومات التي لدينا، فان الشخص المعني وهو سعودي موجود في القنصلية السعودية في اسطنبول".
وبعدما اكدت الرياض الاربعاء عبر وكالة الانباء السعودية الرسمية ان خاشقجي غادر مبنى القنصلية، اورد بيان نشرته الوكالة السعودية الخميس ان "القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية".
ويقيم خاشقجي في الولايات المتحدة منذ العام الفائت خشية اعتقاله بعدما انتقد قرارات أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتدخل العسكري السعودي في اليمن.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب