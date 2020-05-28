هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2020 02:25 م

كويتي يتابع البورصة في مقر السوق المالية في الكويت الأحد في الأول من آذار/مارس 2020

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الخميس إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وعانت الشركة التي يعمل فيها قرابة 7000 شخص من تراجع الطلب إقليميا وعالميا على السفر الجوي.

وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر إنه "تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري (..) فقد قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب من 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات".

وأكدت الشركة أن القرار يأتي وفق "خطة شاملة" للتعامل مع تأثير الوباء.

وأضاف البيان "هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام".

وبسبب الإغلاقات، أوقفت الخطوط الجوية الكويتية أسطولها المؤلف من 30 طائرة، مثل غالبية شركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب الإغلاقات.

ولكنها قامت في اواخر نيسان/ابريل الماضي وأوائل شهر ايار/مايو بتشغيل أكثر من 200 رحلة جوية لإعادة نحو 30 ألف مواطن كويتي من الخارج.

وكغيرها من دول الخليج، تعاني الكويت من تراجع عائدات النفط وتأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي توقع الشهر الماضي أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة أقل ب 24,5 مليار دولار من عام 2019.

وأكّدت المنظمة أنّ توقف حركة الطيران يهدد 1,2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران.

وأقالت شركات خاصة في الكويت مئات الموظفين، ولكن شركة الطيران هي أول منظمة حكومية تتخذ قرارا مماثلا.

وكانت بلدية الكويت أعلنت أنها ستقوم قريبا بإقالة النصف على الأقل من موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.

ويعيش قرابة 3,4 مليون أجنبي ويعملون في الكويت، ويشكلون نحو 70% من سكان الدولة الخليجية.

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