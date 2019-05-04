هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 09:53 ص

شعار الخطوط الجوية التركمانية على لوحة إعلانية في باريس 5 شباط/فبراير 2019

تستأنف الخطوط الجوية الوطنية في تركمانستان رحلاتها إلى المملكة المتحدة وألمانيا بعد حظر فرضته وكالة سلامة الطيران الأوروبية في شباط/فبراير.

وظهر على جدول الخطوط الجوية مساء الجمعة، مواعيد رحلات مقررة بدءاً من 1 حزيران/يونيو إلى مدينة برمنغهام في بريطانيا وفرانكفورت في ألمانيا.

لكن باريس ليست على الجدول مع أنها كانت احدى وجهات الشركة.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية لوكالة فرانس برس السبت "ليس لدينا أي تأكيد بشأن باريس".

وحتى السبت، لم يذكر موقع وكالة سلامة الطيران الأوروبية شيئاً عن استئناف الرحلات.

وعلق مئات المسافرين في بريطانيا في شباط/فبراير بعد قرار وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق رحلات الخطوط الجوية التركمانستانية بسبب مخاوف حيال السلامة.

وتسير الخطوط الجوية لهذه الجمهورية المعزولة في آسيا الوسطى رحلات من لندن وبرمنغهام إلى مدينة آمريتسار الهندية، الوجهة التي يقصدها بكثرة أبناء منطقة البنجاب في بريطانيا.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية في حذرت في شباط/فبراير إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية "علقت رحلات الخطوط الجوية التركمانستانية من وإلى الاتحاد الأوروبي إلى حين التأكد من إيفائها بمعايير السلامة الدولية".

وتركمانستان دولة سلطوية وجمهورية سوفياتية سابقة، غنية بموارد الطاقة لكنها فقيرة، وسجلها سيء في مجال حقوق الإنسان، فيما تسيطر الدولة على وسائل الإعلام.

وأنشئت شركة الخطوط الجوية التي تديرها الحكومة في 1992 بعد عام من استقلال تركمانستان.

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