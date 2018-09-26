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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 05:33 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:33

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث خلال غداء عمل أقامه الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2018

يتواصل الخلاف الحادّ حول إيران الأربعاء أمام الأمم المتحدة حيث دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد حشد حلفاء ضد طهران إلى اجتماع لمجلس الامن الدولي رغم مخاطر أن يكشف ذلك مدى عزلته في موقفه.

يترأس قطب العقارات السابق والذي لا يفوّت فرصة للتنديد بالهيئة الاممية جلسة لمجلس الأمن عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ) للتباحث في منع انتشار الأسلحة في اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية.

لكن سيّد البيت الابيض لا يخفي أنه يريد استغلال هذا الاجتماع لحملته من أجل ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران.

لن يشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع بما أن بلاده ليست ضمن الدول ال15 العضو حاليا في المجلس لكنه من المقرر أن يشارك بعيد الاجتماع في مؤتمر صحافي في نيويورك حيث تُعقد الجلسة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الأممية.

وكان الرئيسان تواجها بشكل حاد خلال كلمة كلّ منهما من على منبر الجمعية العامة.

- "ديكتاتورية فاسدة" -

ودعا ترامب "كل الأمم" الى "عزل الديكتاتورية الفاسدة" في طهران. وهدفه من ذلك حشد الأسرة الدولية لحمل الجمهورية الإسلامية على التفاوض معه في اتفاق واسع النطاق يمنع طهران من حيازة السلاح النووي وأيضاً أي انتشار لصواريخ بالستية ويضع حداً لسلكوها "المزعزع" في الشرق الأوسط.

في المقابل، اتهمه روحاني بالسعي الى "إطاحته" من خلال فرض عقوبات صارمة شبهها ب"إرهاب اقتصادي".

واعتبر روحاني أن المحادثات الوحيدة الممكنة يجب أن تتم في الأمم المتحدة وعلى أساس الاتفاق المتعدد الأطراف المواقع في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي بعد تنديدها بتساهله قبل أن تعاود فرض عقوباتها على هذا البلد.

من جهته، حذر مستشار البيت الابيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون طهران "بأنها ستدفع ثمنا باهظا" إذا هددت الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال بولتون على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "اذا حاولتم معارضتنا أو حلفائنا أو شركائنا وإذا واصلتم الكذب والخداع والغش فنعم، سيكلفكم ذلك غالياً".

ومضى يقول "لتكن رسالتي واضحة اليوم: نحن نراقب وسنحاسبكم".

لكن ترامب يمكن أن يجد نفسه معزولا أمام مجلس الأمن الدولي بما في ذلك إزاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في ما يشكل انقلابا ملفتا للتحالفات.

فلندن وباريس وبرلين وكل الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يبذلون كل الجهود لانقاذه مع طهران وأيضا موسكو وبكين المنافستين التقليديتين لواشنطن والعضوين الدائمين في مجلس الامن الدولي وكلاهما وقعتا الاتفاق.

- كوريا الشمالية وسوريا -

وأعلنت كل هذه الدول في مطلع الأسبوع أمام الأمم المتحدة آلية مقايضة معقدة تهدف الى إبقاء الشركات الاوروبية والأجنبية في إيران مع حمايتها من الإجراءات العقابية الأميركية.

مع أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب عن "خيبته العميقة" إلا أنه حاول الحد من أهمية المبادرة الأوروبية مشددا على أن المبالغ المعنية "غير مهمة".

أما المبعوث الأميركي الخاص الى إيران براين هوك فقال "كل المؤسسات الكبرى اختارت الرحيل من إيران.

من المتوقع أن يسود التوتر خلال المواجهة بين ترامب وقادة الدول الآخرين. وكان ماكرون أعرب الثلاثاء عن "رفضه" لاستخدام "قانون الأقوى" من أجل حل الأزمة الإيرانية.

تشاطر الدول الاوروبية واشنطن قلقها إزاء الصواريخ الإيرانية ودور طهران في النزاعات الإقليمية لكن الخلافات حول الأسلوب لا تزال تحجب أي إمكانية للتوصل الى اتفاق.

في كل الأحوال، لا يتوقع ترامب إجماعا كاملا على الملفات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال.

في ما يتعلق بسوريا، تعهد ترامب الثلاثاء ب"ردّ" أميركي في حال شنّ هجومي كيميائي جديد لكنه سيواجه تصميم روسيا حليفة سوريا والمعارض الأساسي لتبني العديد من قرارات الأمم المتحدة حول هذا النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات.

أما بالنسبة الى كوريا الشمالية، فبعد عام على تمكن الولايات المتحدة من كسب تأييد الأسرة الدولية لفرض عقوبات غير مسبوقة على البرنامجين النووي والبالستي لبيونغ يانغ، تراوح مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مكانها.

تريد روسيا والصين تخفيف الضغوط وتعالت مؤخرا اتهامات في مجلس الامن ب"الغش" و"الكذب" بين الروس والأميركيين حول تطبيق العقوبات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب