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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 07:30 م 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:30

يلتقي الدالاي لاما الجمعة أكثر من عشرة أشخاص كانوا ضحية تجاوزات جنسية فيما يعتقد انه أول لقاء من نوعه مع الزعيم الروحي للتيبت.

وتقدّم الضحايا بعريضة الإثنين يطلبون فيها مقابلة الدالاي لاما الذي يقوم بجولة أوروبية، وذلك من أجل تقاسم المعاناة التي مروا بها.

وسيكون اللقاء في هولندا حيث يلقي الدالاي لاما محاضرات على مدى يومين في مدينة روتردام.

وقال ضحايا الإساءات الجنسية في العريضة التي جمعت ألف توقيع "لقد وجدنا ملاذا في البوذية بقلب وعقل منفتحين، حتى تعرضنا للاغتصاب باسمها".

ورد مكتب الدالاي لاما انه سيتحدث الى الضحايا خلال "لقاء قصير" بعد ظهر الجمعة.

وقال مسؤول في مكتبه في بيان "شعر قداسة الدالاي لاما بالحزن بعد اطلاعه على الإساءات الجنسية التي عاني منها طلاب المعلمين البوذيين".

وأضاف تسيتن سامداب شهوكيبابا أن الدالاي لاما "أدان دائما التصرفات غير المسؤولة وغير الأخلاقية"، مضيفا "سوء تصرف كهذا لا يمكن التسامح معه ويجب ان يتوقف".

ومع ذلك اذا كانت هذه الملاحظات غير فعالة فقد أوضح الدالاي لاما بأن "الطلاب لن يكون أمامهم سوى التحدث علنا عن هذا السلوك المشين وانتقاد المرتكبين بالاسم".

وسيكون أمام الضحايا فرصة تسليم حامل نوبل للسلام لعام 1989 شهادات مكتوبة، ومن المتوقع ان يناقش معهم بعض الافكار حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وسيصل الدالاي لاما الجمعة الى هولندا في زيارة تستمر أربعة ايام قبل التوجه الى ألمانيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب