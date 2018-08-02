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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 08:30 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:30

صورة التقطت من الجولان المحتل في 23 تموز/يوليو 2018 تظهر تصاعد سحب الدخان اثر قصف في منطقة جنوب غرب درعا السورية

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الخميس لـ"هدف معاد" غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من دون اتهام أي جهة أو تحديد ما تم استهدافه.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معاد وتدمره غرب دمشق". وعادة ما تتهم دمشق إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في سوريا بغارات جوية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله اللبناني في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.

ونادراً ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات، إلا أنها لطالما كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وفي 24 تموز/يوليو، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية من طراز سوخوي، متهما دمشق باختراق المجال الجوي الإسرائيلي. وأكدت دمشق من جهتها أن استهداف المقاتلة تم في الأجواء السورية.

وفي الـ22 من الشهر ذاته، اتهمت دمشق إسرائيل باستهداف أحد مواقعها العسكرية في منطقة مصياف في وسط البلاد.

ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

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