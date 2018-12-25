الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" قرب دمشق (إعلام رسمي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 08:18 م

أفادت وسائل اعلام سورية رسمية أن الدفاعات الجوية تصدت مساء الثلاثاء "لأهداف معادية" قرب دمشق، فيما تحدث المرصد السوري عن غارة اسرائيلية.

وذكرت وكالة "سانا" للأنباء والتلفزيون السوري الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النار ضد "أهداف معادية" دون تحديد طبيعتها.

واضافت سانا "أن عددا من الأهداف المعادية تم اسقاطها" من قبل الدفاعات الجوية.

وقال رامي عبد الرحمن الذي يدير المرصد السوري لحقوق الانسان في بريطانيا" إنها غارة إسرائيلية".

وأضاف "استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات اسرائيلية (...) مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الايرانية جنوب وجنوب غرب دمشق".

وقد شنت اسرائيل في السابق ضربات جوية في سوريا استهدفت منشآت عسكرية للنظام أو لحليفيه ايران وحزب الله.

وفي نهاية تشرين الأول/نوفمبر قالت سوريا إن دفاعاتها الجوية استهدفت وأسقطت عددا من "الأهداف المعادية" فوق منطقة الكسوة جنوب دمشق.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي في اتصال مع فرانس برس التعليق على الأنباء الواردة حول ضربة في سوريا.

لكن الجيش الاسرائيلي قال في بيان "تصدى نظام دفاع جوي لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا، ولم يتم الإبلاغ عن أي اصابات أو أضرار".

ويقول خبراء إن اسرائيل سوف تتأثر بشدة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الاميركيين من سوريا، لأن ذلك سوف يترك المنطقة مفتوحة أمام إيران وحلفائها لتطوير قدراتهم العسكرية في هذا البلد المجاور لاسرائيل.

وتعهدت اسرائيل التي طالما أثنت على سياسات ترامب في الشرق الاوسط بعدم السماح لإيران بأن يكون لها موطىء قدم في سوريا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك