هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 08:46 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الدفاعات الجويّة التابعة للجيش السوري أسقطت مساء الإثنين عدداً من الصواريخ الإسرائيلية فوق مدينة تدمر في وسط البلاد.

وقالت سانا إنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ طائرات إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية صواريخ على "تجمّعات عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر (...) من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن". وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأيّ تعليق.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في هذا البلد استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكنّ الدولة العبرية نادراً ما تبنّت هذه الغارات.

وفي 31 آذار/مارس أفادت سانا أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية على أهداف في وسط البلاد، مؤكّدة إسقاط "عدد من هذه الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

ويومها قال المرصد إنّ القصف الإسرائيلي استهدف مطار الشعيرات في حمص، مشيراً إلى أنّ هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

وفي الخامس من آذار/مارس تصدّت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية في جنوب البلاد ووسطها. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدف القصف يومها مطارين عسكريين أحدهما مطار الشعيرات.

وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بالمحاولات الإيرانية الرامية إلى ترسيخ الوجود العسكري للجمهورية الإسلامية في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.

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