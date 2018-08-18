الدفاع المدني الإيطالي يعلن العثور على مزيد من الجثث تحت انقاض الجسر المنهار في جنوى
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اقارب ضحايا انهيار الجسر في جنوى، يصلون امام نعش وضع في مركز ستقام فيه مراسم الجنازة للضحايا، السبت 17 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن الدفاع المدني الايطالي أن فرق الاطفاء التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في جنوى عثرت ليل الجمعة السبت على جثث ضحايا في سيارة سحقت بكتلة من الاسمنت، فيما تستعد المدينة الايطالية لتنظيم جنازة رسمية للضحايا.
ولم يكشف المسعفون عن عدد هؤلاء الضحايا لكن وسائل إعلام إيطالية قالت انها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر.
وكانت آخر حصيلة رسمية موقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلا وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى بينهم ستة في حالة الخطر.
وقال متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "كل ما نستطيع قوله إن جهاز الإطفاء عثر على سيارة بداخلها جثث". واضاف "لا يمكننا إعطاء حصيلة لاننا لا نعرف عدد الجثث بداخل السيارة".
وأعلن جهاز الإطفاء بعيد الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) العثور على "حطام" السيارة التي قالت وسائل إعلام أن "انهيار الجسر طالها".
وذكرت وسائل اعلام ايطالية أن السيارة سحقت بكتلة كبيرة من الاسمنت سقطت لأكثر من 45 مترا عندما انهار الجسر.
وتنظم جنازة رسمية للضحايا في جنوى الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي (09,30 ت غ)
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب