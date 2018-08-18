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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 07:53 ص 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:53

اقارب ضحايا انهيار الجسر في جنوى، يصلون امام نعش وضع في مركز ستقام فيه مراسم الجنازة للضحايا، السبت 17 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)