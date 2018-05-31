هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:25 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:25

اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "ان كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الاماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال ايضا تأييد اكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).

واعتبارا من 1 آب/اغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، اي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي (134 يورو). واذا تكررت المخالفات فان الغرامة يمكن ان تصل الى عشرة الاف كورون.

ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون الذي لم يؤد على الفور الى ردود فعل.

وقالت المنظمة في بيان "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الامن العام، فان هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".

ويستهدف الحظر ايضا اشياء اخرى يمكن ان تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر الا العيون.

- "انها حياتي"-

ليس هناك اي وثيقة رسمية تشير الى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا اعتقد ان هناك الكثير منهن، لكن اذا كان الوضع كذلك فيجب ان يعاقبن بدفع غرامة".

وبحسب المدافعين عن هذا القانون الجديد، يعتبر النقاب اداة اضطهاد عقائدية لنساء في بعض الثقافات.

لكن الباكستانية عائشة حليم التي تقيم في الدنمارك مع زوجها منذ ست سنوات وتضع النقاب تقول ان ذلك غير صحيح.

واوضحت ردا على اسئلة صحيفة "دي ار" ان "كثيرين يعتقدون ان الرجال يرغموننا على ارتداء النقاب او البرقع، لكن هذا امر خاطىء تماما" مضيفة "لو كان الوضع كذلك لكنت نزعته حين لا اكون مع زوجي".

واضافت "انها حياتي، افعل بها ما اشاء طالما انها لا تسيء لاي شخص اخر".

وتابعت "بالنسبة لي، الدنمارك هي الحرية حيث يمكن للنساء ان يفعلن ما يرغبن فيه" بدون ان تستبعد مغادرة البلاد بدلا من نزع النقاب.

- حظر في دول اوروبية اخرى-

ارتداء النقاب محظور او يخضع لقيود في عدة دول اوروبية.

وكانت فرنسا اول دولة في اوروبا تحظر النقاب في الاماكن العامة مع قانون "يمنع اخفاء الوجه في الاماكن العامة" اقر في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/ابريل 2011.

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة.

وفي تموز/يوليو صادقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا.

واعتمد النواب الالمان في 27 نيسان/ابريل 2017 قانونا يحظر جزئيا "اخفاء الوجه".

وبحسب القانون يجب ان تكون وجوه الموظفات الرسميات والمسؤولات مكشوفة بشكل كامل في اطار تأدية مهامهن. كما يمكن الطلب من الاشخاص الكشف عن وجوههم في حال التدقيق في الهويات.

كما بدأ العمل بقانون يحظر النقاب في الاماكن العامة السنة الماضية في النمسا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب