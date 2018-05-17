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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 10:42 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:42

جنود بريطانيون ودنماركيون خلال مراسم تسليم قاعدة الشعيبة في العراق بتاريخ 24 نيسان/ابريل 2017 (afp_tickers)