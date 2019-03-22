هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 10:05 ص

صورة جماعية لحضور الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول في 22 آذار/مارس 2019 لمناقشة الاعتداء على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا والذي راح ضحيته 50 قتيلا.

دعت الدول الإسلامية الجمعة، في بيان عقب اجتماع في اسطنبول، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمكافحة معادة الإسلام بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها أن المجزرة التي وقعت في مدينة كرايست تشيرش جاءت كنتيجة "وحشية، غير إنسانية، ومرعبة" لمعادة الإسلام، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة، شاملة ومنهجية لمعالجة هذه الآفة".

ودعت المنظمة الدول التي تضم أقليات مسلمة أو مهاجرين للامتناع عن "التصريحات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب والتطرف والتهديدات" لهذه المجتمعات غير المسلمة.

ونفذ أسترالي يميني متطرف يبلغ من العمر 28 عاما اعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيريش راح ضحيته 50 شخصا أعمارهم بين 3 و77 عاما.

وقام المسلح، وهو من المنادين بتفوق العرق الأبيض، بتصوير الهجوم ونقله بشكل مباشر ونشر بيانا من 72 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ضربة موجهة "للغزاة المسلمين".

ويشير البيان إلى تركيا ومآذن كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول التي أصبحت متحفا بعد أن حولها العثمانيون إلى مسجد.

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