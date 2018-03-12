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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 06:10 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:10

اطفال نزحوا من الغوطة الشرقية يلهون في مركز حكومي في الدوار، قرب دمشق، 10 اذار/مارس 2018

شهدت جلسة مجلس الامن الاثنين في نيويورك حملة اتهامات عنيفة ضد روسيا تولتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي حملت موسكو مسؤولية عدم التقيد بوقف اطلاق النار في سوريا.

وندد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال هذه الجلسة ب"المآخذ التي لا تنتهي ضد روسيا"، مشيرا الى ان السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي اوردت اسم روسيا "22 مرة"، والسفير الفرنسي "16 مرة" والسفير البريطاني "12 مرة"، في كلماتهم التي سبقت كلمة السفير الروسي.

ويأتي اجتماع مجلس الامن الاثنين في اطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2401 الذي تم التصويت عليه بالاجماع في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي. ودعا القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى تقديم تقرير "خلال 15 يوما" حول ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

واتفق كل السفراء الذين تعاقبوا على الكلام الاثنين على القول انه لم يتم التقيد بوقف اطلاق النار. ويأتي اجتماع مجلس الامن الاثنين بعد مرور 16 يوما على صدور القرار 2401.

واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في كلمته ان "بامكان روسيا وقف اراقة الدماء"، مضيفا "نعلم أن روسيا استنادا الى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها في العمليات، قادرة على إقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة بوقف هذا الهجوم البري والجوي" على الغوطة الشرقية.

من جهتها، قالت هايلي ان روسيا شنت "20 عملية قصف على الاقل يوميا في دمشق والغوطة الشرقية في اول اربعة ايام بعد تبني القرار".

واضافت انه بمواجهة عدم التقيد بوقف اطلاق النار ونتيجة تصرفات روسيا والنظام السوري "حان وقت التحرك"، معلنة عن مشروع قرار جديد يتضمن الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار في سوريا.

واعتبرت هايلي مشروع القرار "بسيطا وملزما ولا يتيح المجال امام اي التفاف" عليه.

الا انها لم تحدد متى سيعرض على مجلس الامن للتصويت عليه.

- هايلي والثغرة-

واتهمت هايلي موسكو بانها "استغلت وجود ثغرة" في قرار مجلس الامن الاخير الذي تضمن استثناءات لوقف اطلاق النار عبر السماح بمواصلة ضرب "المجموعات الارهابية" ومن يواليها، مع العلم حسب هايلي ان موسكو ودمشق تعتبران كل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية "ارهابية".

وخلصت هايلي الى القول ان لا روسيا ولا سوريا "كانتا تنويان تطبيق وقف اطلاق النار" قبل ان تتساءل "هل باتت روسيا اداة بيد بشار الاسد، والاسوأ بيد ايران؟".

وردا على هذه الاتهامات اعتبر السفير الروسي ان هذه المواقف تترجم "خطا سياسيا لا تحركه الاعتبارات الانسانية"، في اتهام ضمني لهذه الدول الغربية بانها انما تريد قبل كل شيء الدفاع عن المجموعات المعارضة لنظام دمشق.

وقال نيبينزيا ايضا ان قرار مجلس الامن 2401 الذي صدر اواخر شباط/فبراير الماضي "لا يلحظ وقفا فوريا لاطلاق النار" بل يسعى الى انجاز آلية على المدى المتوسط تغطي كامل سوريا، معتبرا انه يحق للنظام السوري "الدفاع عن نفسه بوجه ارهابيين".

من جهته راى السفير البريطاني المساعد جوناثان الن انه "لن يتم تناسي دور روسيا التي تدعم دمشق" وانه "لا بد من المحاسبة".

واعتبر سفير البيرو غوستافو ميزا كوادرا ان "الارهاب لا يجب ان يكون ذريعة لخرق حقوق الانسان".

ومن دون ان يذكر روسيا بالاسم دعا الامين العام للامم المتحدة "كل الدول" الى التقيد بوقف اطلاق النار وافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين.

كما اضاف السفير الفرنسي دولاتر ان "الهجوم البري والجوي يتواصل تحت وابل من النيران. ان المدنيين ليسوا ضحايا جانبيين بل هم اهداف هذا الهجوم".

وتابع دولاتر ان فرنسا تريد "اجراءات ملموسة" تبدأ ب"رحيل المقاتلين الارهابيين من الغوطة بمساعدة فاعلة من الامم المتحدة".

واضاف "وبعد ذلك لا بد من آلية قوية لمتابعة المساعي ساعة بساعة لوقف الاعمال القتالية، واجلاء الجرحى، وايصال المساعدات الانسانية".

واعتبر السفير الروسي ان موسكو تبذل "جهودا ملموسة" لايصال المساعدات الانسانية".

واوضح ان عسكريين روسا شاركوا في تأمين قوافل انسانية للامم المتحدة في الغوطة الشرقية، وهو الامر الذي تؤكده مصادر دبلوماسية غربية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب