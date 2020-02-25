هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 09:31 ص

صورة مركبة بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 تظهر صورة وزعها القصر الملكي السعودي للعاهل الملك سلمان (يسار) بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتاريخ 31 آذار/مارس 2019

أعلن الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة أن السعودية والبحرين ومصر استأنفت خدماتها البريدية مع قطر، بعد نحو ثلاث سنوات من تجميد هذه الخدمات اثر قطع العلاقات معها.

وكانت الإمارات، الدولة الرابعة التي تقاطع قطر منذ حزيران/يونيو 2017، وافقت في وقت سابق من الشهر الحالي على استئناف الخدمات البريدية مع الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة.

واجتمع ممثلو الدول الأربع المقاطعة للدوحة مع وفد قطري في مقر الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن في 29 من كانون الثاني/يناير الماضي لبحث إعادة العلاقات البريدية.

ووافقت الإمارات أولا، ثم تلتها الدول المقاطعة الثلاث الأخرى، بحسب بيان الاتحاد الذي أشاد بقرار الدول الأربع.

وينظر إلى استئناف الخدمات البريدية على انه خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات، لكن المحادثات السياسة لإنهاء الازمة لا تزال تراوح مكانها منذ ظهرت بوادر انفراج في كانون الأول/ديسمبر الماضي لدى زيارة مسؤولين قطريين للسعودية.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقّلات القطريين.

وتقود الكويت وسلطنة عمان جهود الوساطة من أجل انهاء الأزمة الخليجية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك