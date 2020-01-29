هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 02:29 م

عاملون في المجال الطبي يرتدون بزات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ يصلون مع مريض على سرير متنقل إلى مستشفى الصليب الأحمر في ووهان في وسط الصين في 25 كانون الثاني/يناير 2020

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر 2019.

- الصين -

تأكدت إصابة 5974 شخصاً في الصين توفي منهم 132 بحسب آخر حصيلة في 29 كانون الثاني/يناير.

ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.

وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً.

وسجلت 7 حالات في في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية. واكتشفت أول حالة في 22 كانون الثاني/يناير لدى امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً وصلت هذه المنطقة الإدارية الخاصة في الصين قبل ثلاثة أيام عبر قطار من مدينة جوهاي الصينية المجاورة.

- دول آسيا والمحيط الهادئ -

تايلاند

أعلنت السلطات في 28 كانون الثاني/يناير وجود 14 حالة مؤكدة في تايلاند. وهو أكثر بلد فيه إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

تايوان

سجلت ثماني إصابات في تايوان حتى الآن آخرهما لصينيين وصلا الجزيرة في 22 كانون الثاني/يناير مع مجموعة سياح.

سنغافورة

أكدت سنغافورة حتى الآن إصابة عشرة اشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان.

اليابان

اكدت السلطات الصحية اليابانية في 28 كانون الثاني/يناير اكتشافها لإصابة سابعة، إحداها لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصين.

وقاد المصاب وهو ستيني مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان في وقت سابق بكانون الثاني/يناير. وأصيبت امرأة تعمل مرشدة سياحية كانت على متن الحافلة كذلك بالعدوى.

أستراليا

تم تأكيد سبع إصابات ونقلوا الى المستشفى وحالاتهم مستقرة.

ماليزيا

سجلت في ماليزيا سبع إصابات، جميعهم صينيون في اجازة من ووهان.

كوريا الجنوبية

ذكر الاعلام الكوري الجنوبي الاثنين تسجيل اربع حالات، بينهم ثلاثة صينيين وكوري جنوبي، قدموا جميعاً من ووهان.

فيتنام

اكدت فيتنام تسجيل إصابتين. وهي لصينيين، رجل وصل من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وأصيب بالعدوى.

كمبوديا

اعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 كانون الثاني/يناير عن اول اصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

النيبال

جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 كانون الثاني/يناير في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان في 9 كانون الثاني/يناير، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سريلانكا

تم تأكيد الإصابة الأولى في هذا البلد في 27 كانون الثاني/يناير وهي لسائح صيني يبلغ من العمر 43 عاماً وصل من مقاطعة هوباي.

- الأميركيتان -

الولايات المتحدة

اكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لاشخاص "سافروا جميعاً مباشرة إلى ووهان" بحسب السلطات.

كندا

اعلنت كندا عن أول إصابة الاثنين لرجل عاد من ووهان الى تورونتو، ربما نقل العدوى إلى زوجته التي لم تتأكد إصابتها بعد. وأكدت إصابة رجل وصل مؤخراً أيضاً من الصين الثلاثاء.

-أوروبا -

فرنسا

أربع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتم تأكيد أول ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، في 24 كانون الثاني/يناير، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

وأعلنت الحالة الرابعة في 28 كانون الثاني/يناير لدى سائح صيني نقل إلى المستشفى في باريس بحال خطرة.

فنلندا

أكدت أول إصابة الأربعاء لسائح صيني قادم من ووهان

ألمانيا

أربع حالات في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى. وقالت السلطات الصحية إن أحدهم تلقى العدوى من أحد زملائه الصينيين خلال جلسة تأهيل، ما يشكل أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

- الشرق الأوسط -

الإمارات العربية المتحدة

أكدت أربع إصابات على الأقل الأربعاء، جميعهم لاسرة صينية من ووهان.

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