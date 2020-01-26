هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 09:16 ص

الدول والأراضي التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر.

- الصين -

حوالى ألفي إصابة:

- أصيب بالفيروس نحو ألفي شخص، توفي من بينهم 56، بحسب آخر حصيلة رسمية السبت. كان كل الضحايا في منطقة يوهان وتوفي أربع خارج هذه المنطقة.

- سجلت خمس إصابات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي. بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان.

- في ماكاو، سجلت خمس إصابات أيضا. أعلنت السلطات في 22 كانون الثاني/يناير عن أول إصابة لسيدة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية.

- تايلاند -

خمس إصابات:

هم أربعة صينيين من ووهان وتايلاندية اقامت في هذه المدينة.

في تايلاند سجلت أول إصابة خارج الصين في الثامن من كانون الثاني/يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

- أستراليا -

تأكد وجود أربع إصابات في أستراليا في 25 كانون الثاني/يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان قبل اسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

- ماليزيا -

أربع حالات وهم أربعة صينيين من ووهان جاؤوا ليمضوا عطلة في ماليزيا، بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وفتيان وصلا قبل يومين عبر سنغافورة، ورجل في الربعين من العمر دخل على متن حافلة مع مجموعة من اسياح الصينيين.

- سنغافورة -

أربع إصابات.

أعلن في 23 كانون الثاني/يناير عن الإصابة الأولى لرجل يبلغ من العمر 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما.

وكذلك اصيبت سيدة في الثانية والخمسين من العمر تعيش في ووهان، وصلت في 21 كانون الثاني/يناير. أما الحالة الرابعة فقد أعلن عنها الأحد لرجل يبلغ من العمر 36 عاما وصل الأربعاء.

- فرنسا -

ثلاث إصابات.

الأولى في أوروبا وتأكدت في 24 كانون الثاني/يونيو. أحد المصابين هو في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

- اليابان -

ثلاث إصابات.

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 كانون الثاني/يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل ايام قليلة من ووهان.

وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

- تايوان -

ثلاث إصابات أولها لسيدة خمسينية وصلت في 20 كانون الثاني/يناير قادمة من ووهان حيث تقيم.

- كوريا الجنوبية -

ثلاث إصابات.

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 كانون الثاني/يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

كذلك، سجلت إصابة رجلين في الخمسينات يعملان في ووهان الواقعة في وسط الصين.

- الولايات المتحدة -

ثلاث إصابات.

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 كانون الثاني/يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 كانون الثاني/يناير. وكان الرجل عاد من ووهان في 15 كانون الثاني/يناير.

وسجّلت حالة أخرى في 24 كانون الثاني/يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال سريرية جيدة".

وأعلنت السلطات الأحد إصابة رجل ثالث في ولاية كاليفورنيا، كان قد زار ووهان.

- فيتنام -

إصابتان. أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 كانون الثاني/يناير: رجل وصل من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات في 23 كانون الثاني/يناير.

-النيبال-

إصابة واحدة.

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 كانون الثاني/يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال.

- كندا -

اشتباه بإصابة.

رصدت لدى رجل خمسيني في تورونتو، كان قد اقام في ووهان وعاد في 22 كانون الثاني/يناير.

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