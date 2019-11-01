هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 09:41 م

المرشح الديموقراطي السابق بيتو اورورك خلال مناظرة في ولاية أوهايو، 15 تشرين الأول/اكتوبر 2019

أعلن المرشح الديموقراطي بيتو اورورك الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته.

وكتب اورورك الأربعيني في موقع "ميديوم"، "برغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحاً حالياً أنّ هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدّم بنجاح".

وبانسحابه، يبقى 17 ديموقراطياً يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

وكان اورورك، عضو مجلس النواب سابقاً، أثار ضجة خلال حملته الخاسرة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2018، ولكنّه اخفق في إثارة الحماس حوله في الانتخابات التمهيدية لحزبه.

وظلّ تحت نسبة 2% في معدّل استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "ريل كلير بوليتكس".

وأوضح مدير التواصل في حملته روب فرايدلندر لفرانس برس أنّه "لن يكون مرشحاً في انتخابات مجلس الشيوخ 2020" عن ولاية تكساس التي ينحدر منها.

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التعليق، ساخراً، على انسحاب اورورك، قائلاً "كلا! بيتو انسحب لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية بينما كان يقول سابقاً إنّه +وُلِد لذلك+".

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