هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 06:42 ص

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس سلتولتنبرغ ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في كابول في 29 شباط/فبراير 2020

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة الجزئية التي سبقت توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة لمدة أسبوع بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل"، مؤكدا أن حكومته لم تقدم أي تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل من طالبان.

وجاء أسبوع "خفض العنف" قبل توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في الدوحة السبت.

وتعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسحب كافة قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً إذا التزمت طالبان ببنود الاتفاق، بينها البدء بمحادثات مع كابول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام فعلي.

وقال غني خلال مؤتمر صحافي في كابول إن "خفض العنف سيستمر مع هدف التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل"، موضحاً أن قائد القوات الأجنبية في افغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر أبلغ طالبان بهذا القرار.

لكن الرئيس الأفغاني رفض بند الاتفاق الذي يقضي بإفراج طالبان عن ألف معتقل وإفراج الحكومة الأفغانية بدورها عن 5 آلاف معتقل.

وأكد غني "لا تعهد بالإفراج عن 5 آلاف معتقل"، مضيفاً أن ذلك "حقّ الشعب الأفغاني ورغبته الخالصة. سيشكل ذلك جزءاً من برنامج عمل المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لمحادثات".

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