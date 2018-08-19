الرئيس الأفغاني يعلن عن وقف جديد مشروط لإطلاق النار مع طالبان
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الرئيس الأفغاني أشرف غني في صورة التقطت في 12 تموز/يوليو 2018 في بروكسل(afp_tickers)
أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وقفا جديدا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مع حركة طالبان شرط أن توقف هذه الأخيرة المعارك أيضاً بعد تصاعد العنف في البلاد في الفترة الأخيرة.
وصرّح غني في كلمة بثها التلفزيون "أعلن من جديد عن وقف لاطلاق النار اعتباراً من غد (الإثنين) حتى عيد المولد النبوي (21 تشرين الثاني/نوفمبر) شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه".
وكان قد أعلن وقف اطلاق نار أول لمدة أيام بين الطرفين في حزيران/يونيو لمناسبة عيد الفطر.
ويأتي الإعلان بعد عشرة أيام عنيفة للغاية. وفي التاسع من آب/أغسطس، شنّ عناصر من طالبان هجوما على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد ساعتين برًّا من كابول. ولم يتمكن الجيش الأفغاني من صد الهجوم إلا بعد يومين من المعارك وبدعم جوي أميركي.
وأعلن وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرمي في بيان أن مئة من عناصر الأمن على الأقل قتلوا خلال المعركة، إضافة إلى ما بين عشرين وثلاثين مدنياً. وتحدثت القوات الأميركية عن مئات القتلى في صفوف طالبان.
ودان المندوب الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماماتو "المعاناة القصوى" التي يعيشها المدنيون مشيرا إلى أن تقديرات تتحدث عن "مقتل ما بين 110 مدنيين و150 مدنيا".
وسيطرت حركة طالبان على قاعدة للجيش الأفغاني في شمال غرب البلاد في حين أدى اعتداء نفذه تنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 37 شخصا على الأقل معظمهم مراهقون.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب