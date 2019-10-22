هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 01:22 م

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى بعد تعرّضه لكسر في الحوض جراء سقوطه مجددا في منزله، بحسب ما أعلنت منظّمته الثلاثاء.

وطمأن مركز كارتر الذي وصف الكسر بأنه "طفيف" الى أن الرئيس الأسبق "معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله" في ولاية جورجيا.

وكارتر أكبر رئيس أميركي معمّر ويبلغ 95 عاما، وكان قد تعرّض في 6 تشرين الأول/أكتوبر لجرح في الرأس بعد سقوطه في منزله استدعى 14 غرزة.

لكن الرئيس الديموقراطي الاسبق الذي تولى الحكم من العام 1977 حتى العام 1981 شارك في اليوم التالي في حفل موسيقي لنشطاء في الشان الإنساني، وبدا وجهه متورّما وفوق حاجبه ضمادة كبيرة.

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