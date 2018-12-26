الرئيس الأميركي في العراق لتفقد الجنود

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 07:23 م

ترامب وميلانيا مع الجنود في قاعدة الاسد الجوية في محافظة الانبار العراقية الاربعاء في 26 كانون الاول/ديسمبر 2018

وصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الاربعاء الى العراق في اول زيارة لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين لتفقد الجنود المنتشرين هناك.

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب عند الساعة 19,16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الاسد الجوية بحسب مراسل فرانس برس. وتحدث الرئيس الى الجنود كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي احيطت بها الزيارة، إلا أن تكهنات سرت حول قيام ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز على تويتر ان "الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ميلانيا "انها زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليا في العراق".

والرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليد في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، وقد تعرض ترامب لانتقادات لعدم توجهه حتى الآن الى منطقة حرب.

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