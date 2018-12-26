الرئيس الأوكراني يعلن إنهاء العمل بقانون الطوارىء

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 12:44 م

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو مع زوجته مارينا في باريس في 10 تشرين الثاين/نوفمبر 2018

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء إنهاء العمل بقانون الطوارىء الذي كان أعلن في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في مناطق حدودية عدة من البلد نتيجة مواجهة بحرية مع روسيا قبالة شواطئ جزيرة القرم التي ضمتها الأخيرة بشكل أحادي.

وقال بوروشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين عبر التلفزيون "ينتهي العمل بقانون الطوارىء اليوم عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ).

وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الأسود في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب "حرب شاملة".

وإثر هذه المواجهة أعلنت أوكرانيا قانون الطوارئ لمدة ثلاثين يوما.

واعتبرت هذه المواجهة الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين اوكرانيين موالين لروسيا.

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الحالي ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيا بالدخول الى بحر آزوف.

وينتهي سريان قانون الطوارىء اصلا الأربعاء، غير أن السلطات تبنت موقفا ملتبسا بشأن نيتها تمديد هذا الإجراء المثير للجدل الذي يجوز بموجبه تعبئة المواطنين والتحكّم بوسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامة.

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