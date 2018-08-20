الرئيس الارجنتيني سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن فنزويلا
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الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري(afp_tickers)
أعلن الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري أنه سيطلب مع رؤساء آخرين من دول المنطقة، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في شبهات حول حصول جرائم حرب في فنزويلا.
وقال الرئيس الارجنتيني في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" بثت مساء الاحد "يتم انتهاك حقوق الانسان بشكل منهجي في فنزويلا، معنى الحياة نفسه لم يعد موجودا".
وأوضح أن الوثيقة بهذا الخصوص ستقدم أمام المحكمة "خلال أسابيع"، وهي تلقى دعم نظرائه الكولومبي ايفان دوكي، والتشيلي سباستيان بينير، والباراغوايي ماريو عبدو بنيتز.
وشكك الرئيس الارجنتيني في صحة الهجوم الذي يؤكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تعرض له في الرابع من آب/اغسطس.
وقال في هذا الصدد "ليس لدي معلومات دقيقة، لكن استنادا الى تصرفه بعد ذلك، وهوية الذين استهدفوا (زعماء المعارضة) فهذا يؤكد انه من المرجح الا يكون الامر جديا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب