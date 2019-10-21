هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 05:33 م

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس البلاد رؤوفين ريفلين مساء الاثنين بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ايلول/سبتمبر وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وقال نتانياهو في شريط مصور بث على حسابه وتوجه فيه الى الاسرائيليين "قبل فترة وجيزة أبلغت الرئيس أنني سأتخلى عن صلاحياتي في مسعى تشكيل حكومة".

وألقى نتانياهو باللوم على منافسه رئيس حزب ازرق ابيض الوسطي بيني غانتس لرفضه التفاوض على شروط نتانياهو.

وبعد ذلك بقليل أعلن الرئيس الاسرائيلي أنه سيكلف غانتس تشكيل الحكومة الجديدة.

وأورد بيان لمكتب ريفلين ان كل اعضاء الكنيست سيتم ابلاغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة".

وسيكون أمام غانتس 28 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيواجه الكثير من العقبات.

وفشلت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي كانت الثانية بعد نيسان/ابريل.

وقال حزب أزرق أبيض في بيان "حان وقت العمل".

وأضاف "أزرق أبيض مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر".

ويشير استخدام الحزب لكلمة "ليبرالية" إلى نيته للحد من نفوذ الأحزاب الدينية في تشكيل الائتلاف.

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