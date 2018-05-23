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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 09:34 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:34

صورة التقطت في الاول من آذار/مارس 2018 لزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو مع المحامي جوزيبي كونتي في روما

استدعى الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا الاربعاء جوزيبي كونتي المحامي الذي اقترحته الاحزاب المناهضة للمؤسسات لرئاسة حكومة الوحدة للقائه في الساعة 17,30 (15,30 ت غ) لكنه يتخوف من افتقاره لوزن سياسي ومصداقية تأثرت بسيرة ذاتية مبالغ فيها.

وكثفت حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) والرابطة اليمينية المتطرفة الضغوط في الساعات الاخيرة واكدتا استعدادهما للعودة الى صناديق الاقتراع.

وعزا الاعلام الايطالي سبب تردد الرئيس الى الشخصية التي اختارها الحليفان لتولي حقيبة الاقتصاد باولو سافونا الوزير السابق (1993-1994) البالغ ال81 من العمر الذي يعتبر اليورو "قفصا المانيا" لايطاليا.

ويطالب ماتاريلا بضمانات حول احترام التعهدات الاوروبية والدولية. ويريد تعيين رئيس حكومة حقيقي قادر على تولي زمام السلطة التنفيذية طبقا للدستور.

وقالت الصحافة الايطالية إن لدى الرئيس شكوكه حول سلطة كونتي القاضي البالغ ال54 من العمر ويفتقر الى الخبرة السياسية، في مواجهة الشخصيات المحنكة في الرابطة وحركة خمس نجوم الذين سيصبحون وزراءه.

لكن مصداقية كونتي تأثرت صباح الاربعاء بسبب نشر سير ذاتية أشار فيها الى تقديمه أبحاثاً قانونية في جامعات يال والسوربون وكامبريدج ونيويورك وانترناشونال كولتور انستيتيوت في فيينا.

لكن جامعة نيويورك أعلنت لفرانس برس انه لم يكن بين طلابها باستثناء اذن للدخول الى مكتبتها. اما جامعة دوكين في بيتسبرغ التي وردت في سيرته الذاتية فقالت انها استقبلته في إطار برنامج تبادل مع جامعته في روما.

ولم تعط الجامعات الاخرى ردا لفرانس برس متعللة بالسرية، لكن سرعان ما انتشرت التعليقات اللاذعة في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

- قلق في بروكسل -

ومنذ ان عرضت حركة خمس نجوم والرابطة اسمه الاثنين لم يتحدث كونتي الى الصحافة. ونقلت وسائل الاعلام عن مقربين منه قولهم انه أصر على انه اجرى ابحاثا في كافة الجامعات التي ذكرها معترفا في المقابل بانه صاغ سيراته الذاتية ب"استخفاف".

وقالت حركة خمس نجوم في بيان "الاعلام الاجنبي ولايطالي ينتقد بشدة شهادات مزعومة لم يؤكد كونتي بتاتا انه حصل عليها!". واضافت "انه تأكيد جديد يثبت انهم يتخوفون فعليا من حكومة التغيير هذه".

وقال لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم صباح الاربعاء "كونتي هو ويبقى مرشح خمس نجوم والرابطة لقيادة الحكومة".

ولم يخف ماتيو سالفيني زعيم الرابطة نفاذ صبره في فيديو نشر مساء الثلاثاء على فيسبوك، قائلا: "اما نمضي قدما ونغير الامور او نعود الى صناديق الاقتراع وهذه المرة سنطالبكم بالغالبية المطلقة للتحرك منفردين".

في حين ان حزبه يتقدم بقوة في استطلاعات الرأي.

والاربعاء انعكس الغموض سلبا على أسواق المال التي كانت متوترة اصلا منذ اسبوع فتراجعت بورصة ميلانو 1,7% في حين تخطى الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على 10 سنوات 190 نقطة (+60 في أسبوع).

كما خيمت أجواء القلق في بروكسل حيث دعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء ايطاليا الى اعطاء "رد موثوق" حول دينها العام، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان.

وقال موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي "الدين الايطالي مسألة مهمة لمستقبل ايطاليا (...) يستلزم ذلك ردا ذات مصداقية وكعشاق ايطاليا وأصدقاء للشعب الايطالي علينا ان نعير الأمر اهتماما كبيرا".

والبرنامج المشترك الذي تم التفاوض بشأنه من قبل حركة خمس نجوم والرابطة يعد بانهاء التقشف وسد العجز بتطبيق سياسة نمو. وينص على خفض كبير للضرائب وفرض دخل مواطنة وخفض سن التقاعد وإظهار حزم غير مسبوق ضد الفساد وتشديد الاجراءات الامنية ضد المهاجرين والمسلمين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب