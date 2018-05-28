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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 03:04 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:04

الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا يتحدث الى الصحافة بعد لقاء جوزيبي كونتي في روما في 27 ايار/مايو 2018

اختار الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا قطع الطريق امام اول حكومة شعبوية في بلد يعد من مؤسسي الاتحاد الاوروبي بفرضه فيتو اثار مفاجأة في الخارج لكنه كان متوقعا في ايطاليا.

وفوجئت اوروبا بهذا الفيتو على وزير اختارته اكثرية برلمانية منتخبة اثر انتخابات تشريعية لم يشكك احد في طابعها الديموقراطي.

في الانظمة البرلمانية لا يتمتع المنصب الاعلى في البلاد ان كان ملكة في بريطانيا او رئيسا في المانيا، الا بسلطات محدودة.

والرئيس الايطالي لا يشكل استثناء لهذه القاعدة لكن في بلد تعاقبت فيه 64 حكومة منذ 1946، دوره كحكم آمر ناه كان دائما اساسيا.

وكتب مدير صحيفة "لا ريبوبليكا" القريبة من اليسار انه "لو رضخ ماتاريلا حارس الدستور للتهديدات لكان انهار التوازن بين سلطات الدولة".

وهذا الدور الحساس مع تعاقب الازمات، عزز صورته وموقعه الضامن لاستقرار البلاد رغم تعرضه احيانا لانتقادات.

- "الملك سيرجو" -

اما صحيفة "ال فاتو كوتيديانو" القريبة من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات فقالت "الملك سيرجو يطيح بكل شيء".

خلال الازمة المالية في 2011 في الوقت الذي كانت اسواق المال معادية لايطاليا، لم يتردد جورجو نابوليتانو سلف ماتاريلا في المساهمة في اطاحة سيلفيو برلوسكوني ليعين لاحقا المفوض الاوروبي السابق ماريو مونتي رئيسا للحكومة.

وكان برلوسكوني عبر عن استياء شديد وطالب عبثا بانتخابات مبكرة.

هنا ايضا تدخل الرئيس حرصا منه على حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

لكن هل يمكن استخدام الفيتو ضد وزير يتم اختياره بحجة انه قادر على رفع الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على 10 سنوات؟. يتساءل قسم من المحللين.

ولوح الرئيس ماتاريلا بوضوح بهذا التهديد وكذلك بالاشارة السلبية الى الاسواق في حال تعيين خبير الاقتصاد المشكك باليورو باولو سافونا وزيرا للمال.

ولتبرير هذا القرار اوضح ان واجبه حماية مصالح المدخرين الايطاليين.

بعبارة اخرى ما الفائدة من التصويت بما انه يمكن للرئيس التذرع بحق يعتبره اهم من بطاقة الاقتراع حسبما قال لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم.

- تبادل الاهانات -

وبرر الرئيس، العضو السابق في المجلس الدستوري، خطوته مؤكدا ان التزام ايطاليا الاوروبي اساسي.

وقال الاحد "اذا اردنا بحث مسألة الخروج من اليورو علينا القيام بذلك علنا وبشكل معمق. لكن هذا الموضوع لم يكن اساسيا خلال الحملة الانتخابية الاخيرة".

ورد دي مايو باعلانه اطلاق اجراءات لاقالته لكن يرى معظم الخبراء انها لن تفضي الى نتيجة الا اذا تعلق الامر ب"خيانة عظمى" او "المساس بالدستور".

من جهته، قال ماسيمو لوتشاني رئيس جمعية الدستوريين الايطاليين "ان الرئيس ماتاريلا مارس صلاحياته الدستورية لا اكثر ولا اقل".

لكن قراره يقسم البلاد. منذ مساء الاحد يتبادل المدافعون عن الرئيس تحت شعار "انا مع ماتاريلا" والمعارضون تحت شعار "ماتاريلا استقل" الاهانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء الاحد انهالت الاتصالات الهاتفية على مقر الرئاسة دعما لماتاريلا كما ذكرت مصادر في القصر الرئاسي للصحافة وجمعت عريضة تم التداول بها الاثنين لصالح الرئيس حوالى 15 الف توقيع.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب