محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 11:32 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:32

الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مشاركته في قداس في ذكرى رحيل زوجته ماريزا ليتيسيا في ساو برناردو دي كامبو في ساوباولو في 7 نيسان/أبريل 2018. (afp_tickers)