الرئيس البرازيلي المنتخب يؤكد أن الشراكة مع اسرائيل "على الطريق السليم"

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 05:08 م

اكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو الذي يتولى منصبه في الاول من كانون الثاني/يناير، الثلاثاء أن الشراكة مع اسرائيل على الطريق السليم، معلنا مفاوضات لانتاج المياه في شمال شرق البلاد الذي يعاني جفافا.

وكتب الرئيس اليميني المتطرف الذي يرغب في نقل السفارة البرازيلية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس، على غرار الولايات المتحدة، على تويتر أن "الشراكة بين البرازيل واسرائيل والتي سيستفيد منها شمال شرق البلاد هي على الطريق السليم".

واعلن ايضا أن وزير العلوم والتكنولوجيا المقبل، رائد الفضاء ماركوس بونتيس، سيتوجه الى اسرائيل في كانون الثاني/يناير للقاء نظيره الاسرائيلي و"زيارة مصانع لتحلية المياه ومزارع".

وأضاف أن الشراكة تشمل اختبار تقنيات "لانتاج المياه من رطوبة الهواء في مدارس ومستشفيات في المنطقة".

ويتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نهاية الاسبوع الى البرازيل في "زيارة تاريخية"، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست".

وقال نتانياهو الذي كان اكد زيارته للبرازيل عشية دعوته الى اجراء انتخابات مبكرة في نيسان/ابريل، "سألتقي فور وصولي الرئيس المنتخب جاير بولسونارو ثم مسؤولين سياسيين آخرين".

ويؤيد بولسونارو إقامة تحالف مع اسرائيل رغم أن هذه السياسة قد تؤثر سلبا في العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية وفي القطاع الزراعي، بحسب متخصصين.

وفي 18 كانون الاول/ديسمبر، دعت الجامعة العربية البرازيل وأستراليا، اللتين تؤيدان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، الى "احترام القانون الدولي"، وقررت أن ترسل وفدا رفيع المستوى للقاء المسؤولين البرازيليين والأستراليين.

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