هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 02:35 م

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عند حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة، الإثنين 1 نيسان/أبريل 2019

زار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الاثنين حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة الى المكان برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع جنوب باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 للميلاد، وهو أقدس الأماكن لديهم. في حين يعتبره المسلمون جزءا من محيط الحرم القدسي.

ويقع حائط المبكى يقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حزيران /يونيو 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وخلال زيارة قصيرة، اقترب الرجلان من حجارة الحائط في أجواء ماطرة ولمسا بأيديهما الحجارة كنوع من تقليد ديني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس دولة حائط المبكى برفقة رئيس وزراء إسرائيلي".

وينظر غالبا الى هذه الزيارات على أنها موافقة ضمنية على السيادة الإسرائيلية على الموقع.

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