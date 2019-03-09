هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 06:12 ص

صورة مركبة تجمع الرئيسين البرازيلي جاير بولسونارو (يمين) في ساو باولو في 9 آب/اغسطس 2018، والأميركي دونالد ترامب في أورلاندو في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في 19 آذار/مارس الجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، في أول لقاء من نوعه بين الرئيسين اليمينيين اللذين كثيرا ما امتدحا بعضهما البعض.

وكانت وزارة الخارجية البرازيلية قد أعلنت عن الزيارة الشهر الماضي دون تحديد موعد نهائي لها.

وبولسونارو الذي وصل سدة الرئاسة في كانون الثاني/يناير كان قد تعهد نسج علاقات وثيقة مع واشنطن بعد أكثر من عقد من الحكم اليساري في البرازيل وقد تم تشبيهه بترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء الجمعة إنّ "الرئيس ترامب والرئيس بولسونارو سيناقشان سبل تعزيز الازدهار والأمن والديموقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

كما "سيناقش زعيما أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربية فرص التعاون الدفاعي وسياسيات تجارية محفزة للنمو ومحاربة الجريمة العابرة للحدود واستعادة الديموقراطية في فنزويلا".

و"أخيرا سيناقشان الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة والبرازيل في جهود توفير مساعدة إنسانية لفنزويلا".

ويؤيد كل من بولسونارو وترامب تغييرا للنظام في فنزويلا، وكلاهما من أشد المنتقدين لحكومتي كوبا ونيكاراغوا.

وبولسونارو، مثل ترامب، يشكك في التغير المناخي. ولم تتمكن أجندته المراعية للشركات وتعيين وزير بيئة يميني مثله، من تهدئة القلق إزاء إزالة غابات الأمازون.

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