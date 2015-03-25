الرئيس التونسي يدعو مواطنيه الى التظاهر بكثافة الاحد ضد الارهاب
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الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي(afp_tickers)
دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاربعاء التونسيين "الى التعبير عن قوة تونس وعزيمتها في مكافحة الارهاب" من خلال مشاركتهم في المسيرة التي تنظم الاحد القادم بالعاصمة التونسية.
وتنظم هذه المسيرة اثر الاعتداء الدامي في 18 آذار/مارس الذي استهدف متحف باردو بالعاصمة التونسية وخلف مقتل 21 شخصا بينهم 20 سائحا اجنبيا.
وقال قائد السبسي في مداخلة متلفزة نشرتها الرئاسة "بعد هذه الفاجعة التي تحملناها كلنا بصبر وشجاعة (..) قررنا (ل) يوم الاحد 29 مارس تنظيم مسيرة شعبية كبرى بمشاركة رؤساء دول ساندونا وتقريبا كل الدول".
واضاف انه يوجه "نداء لكل التونسيات والتونسيين شبابا وكبارا وصغارا، ليشاركوا في هذه المسيرة وليعبروا عن قوة تونس وعزيمتها في مكافحة الارهاب".
وتابع ان "هذه المسيرة الكبرى تعطي رسالة للخارج بان تونس ماضية في كفاح الارهاب وستواصل تشبثها بالاصلاحات السياسية التي قامت بها".
يشار الى ان الرئاسة الفرنسية اعلنت في وقت سابق ان الرئيس فرنسوا هولاند "سيزور الاحد 29 آذار/مارس تونس للمشاركة في +المسيرة الجمهورية الكبرى ضد الارهاب+ التي تنظمها السلطات التونسية، وذلك بدعوة من الرئيس (التونسي) الباجي قائد السبسي".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب