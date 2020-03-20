هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 03:41 م

رجل يضع قناعا واقيا في وسط العاصمة التونسية، 18 آذار/مارس 2020.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة فرض حجر صحي عام في البلاد، بدون تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك عقب ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كوفيد-19.

وقال سعيد في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي إن على الجميع البقاء في منازلهم وعدم المغادرة إلاّ في حالة "الضرورة القصوى".

ويشمل الحجر أيضا اجراءات بينها منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى وغلق المحال التجارية الكبرى وغلق المناطق الصناعية التي يعمل فيها عدد كبير من الناس.

وستحدد الحكومة لاحقا الجمعة التدابير التفصيلية للحجر العام بما في ذلك موعد بدئها ومدة تطبيقها.

وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرا للتجول يمتد بين السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي (17,00 إلى 05,00 ت.غ).

وحتى الجمعة سجلت 54 اصابة مؤكدة في تونس بكوفيد-19، لكن لم يتم إجراء سوى 690 فحصا فقط. ودعا الرئيس إلى إيجاد حلّ منسق للوباء على المستوى الدولي في إطار الأمم المتحدة.

بور/ح س/ب ق

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