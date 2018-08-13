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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 03:10 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:10

نساء تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين بتاريخ 10 آذار/مارس 2018 في العاصمة تونس (afp_tickers)