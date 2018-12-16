الرئيس السوداني عمر البشير يزور دمشق ويلتقي نظيره السوري 

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 08:35 م

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا نظيره السوداني عمر البشير في مطار دمشق في 16 كانون الاول/ديسمبر 2018 في صورة وزعتها وكالة الانباء السورية الرسمية سانا

قام الرئيس السوداني عمر البشير بعد ظهر الاحد بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى نظيره السوري بشار الاسد وأجرى معه محادثات تناولت "العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في سوريا والمنطقة"، وفق ما اعلنت الرئاسة السورية.

والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا عن الاسد قوله إن زيارة البشير "ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سوريا".

وأكد الأسد والبشير خلال المحادثات أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي"، وفق ما ذكرت وكالة سانا.

وأوضح البشير كما نقلت سانا، أن "سوريا هي دولة مواجهة وإضعافها هو إضعاف للقضايا العربية وما حدث فيها خلال السنوات الماضية لا يمكن فصله عن هذا الواقع، وبالرغم من الحرب بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية"، معربا عن أمله في أن "تستعيد سوريا عافيتها ودورها في المنطقة في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن شعبها من تقرير مستقبل بلده بنفسه بعيدا عن أي تدخلات خارجية".

وعاد البشير الأحد إلى العاصمة السودانية، وقال وزير الدولة بالخارجية السوداني للصحافيين في مطار الخرطوم إن البشير والأسد عقدا جلسة مباحثات أكدا خلالها "أن الأزمات التي تمر بها البلاد العربية تحتاج إلى مقاربات جديدة تحترم سيادة الدول".

وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في اذار/مارس 2011، تجلت خصوصا في اغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها وممثلياتها في سوريا.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اي بعد نحو ثمانية اشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري ب"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".

وتسبب النزاع منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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