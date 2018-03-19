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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 03:40 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:40

صورة وزعتها الرئاسة المصرية في 19 اذار/مارس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين خلال زيارة الى القاهرة دعمه لاستقرار مصر ولنظيره عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية فيما شدد البلدان على اهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتنظم مصر انتخابات رئاسية بين 26 و 28 آذار/مارس يرجح ان يفوز فيها السيسي بولاية ثانية خصوصا مع غياب منافسين حقيقيين له على الساحة السياسية.

وأكد الرئيسان المصري والسوداني في مؤتمر صحافي عقداه عقب لقائهما في قصر الاتحادية ونقله التلفزيون الرسمي رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وقال البشير إن اختياره توقيت هذه الزيارة بالتزامن مع اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر "لنؤكد اننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين".

وانتهى الأحد تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة.

ومن جهته قال السيسي في كلمته "تأتي هذه الزيارة لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق، وتوثيق أواصر التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف ان البلدين اعتزما "المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية".

وتابع "اتفقنا على بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016".

وتأتي زيارة البشير إلى القاهرة بعد اسبوعين من عودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم الى مصر بعد أن كان تم استدعاؤه الى الخرطوم بسبب خلافات بين البلدين.

- سد النهضة-

توترت العلاقات بين البلدين مطلع العام الجاري بسبب ملف سد النهضة الاثيوبي. وتتخوف القاهرة من ان يؤدي بناء هذا السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو تسعين بالمئة من احتياجات مصر المائية.

وفي ضوء ذلك قال السيسي خلال مؤتمر الاثنين ان البلدين إلى جانب اثيوبيا يسعيان "للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف".

وأشار إلى "مواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015".

وكان التوتر قد تصاعد بين أطراف ازمة سد النهضة خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد اعلان وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وأعلنت مصر في شباط/فبراير تأجيل جولة جديدة للاجتماع الثلاثي مع السودان واثيوبيا كان من المقرر انعقاده في الخرطوم بشأن سد النهضة بناء على طلب من اثيوبيا بعد استقالة رئيس وزرائها.

ومن المتوقع أن تعقد هذه الجولة المؤجلة في الاسبوع الأول من نيسان/ابريل المقبل بحسب السفير السوداني.

والبشير ملاحق امام المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور حيث اندلع نزاع عام 2003 تسبب بمقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليونا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب